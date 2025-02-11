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Sinop'ta Kar Yağışı 24 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Sinop'ta etkili olan kar yağışı, 24 köy yolunu ulaşıma kapattı. Karla mücadele çalışmaları başladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:34
Sinop'ta Kar Yağışı 24 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

24 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının özellikle Ayancık ilçesini etkilediği belirtildi. Ayancık'ta 12, Gerze'de 11 ve Türkeli'de ise 1 köy yolu kapanmış durumda.

Karla Mücadele Ekipleri Faaliyette

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yol açma çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Sinop'ta kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların...

Sinop'ta kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

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