Sinop’ta kömürlük yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Olayın detayları

Sinop'un Korucuk Mahallesi, Tırkışlar mevkiinde, saat 22.30 sıralarında bir binanın kömürlüğünde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre yangın, elektrik kontağından kaynaklandı. Kısa sürede büyüyen alevlere, Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ihbar üzerine müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının kesin çıkış nedeni hakkında inceleme ve soruşturma sürüyor.

