Sinop’ta kömürlük yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Sinop Korucuk Mahallesi Tırkışlar mevkiinde saat 22.30'da çıkan kömürlük yangını, Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; soğutma ve soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 08:48
Olayın detayları

Sinop'un Korucuk Mahallesi, Tırkışlar mevkiinde, saat 22.30 sıralarında bir binanın kömürlüğünde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre yangın, elektrik kontağından kaynaklandı. Kısa sürede büyüyen alevlere, Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri ihbar üzerine müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının kesin çıkış nedeni hakkında inceleme ve soruşturma sürüyor.

