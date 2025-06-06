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Sinop'ta Leyleklerin Güvenliği için Yapay Platformlar Kuruluyor

Sinop'ta leyleklerin güvenliğini sağlamak amacıyla elektrik direklerine 34 yapay platform yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 15:10
Sinop'ta Leyleklerin Güvenliği için Yapay Platformlar Kuruluyor

Sinop'ta Leyleklerin Güvenliği için Önemli Proje

Sinop'ta, "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" çerçevesinde leyleklerin güvenliği için elektrik direklerine 34 yapay platform yerleştirildi. Sinop Üniversitesi ile Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile gerçekleştirilen bu çalışmalar, yerel leylek popülasyonunu korumayı ve enerji arzında kesintileri önlemeyi amaçlıyor.

Projenin Amacı ve Uygulama Süreci

YEDAŞ Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu, projenin leyleklerin elektrik akımına kapılarak zarar görmelerinin önüne geçtiğini belirtti. Ayrıca, vatandaşlara da kesintisiz enerji sağlandığını ifade etti. Keseroğlu, "Bu sene de çalışmalarımıza devam ediyoruz," diyerek, Sinop Üniversitesi ile iş birliği protokolünün önemine dikkat çekti. Proje ekibinin gerekli noktalar için YEDAŞ'tan yapay platform talep ettiğini vurgulayan Keseroğlu, "Kurum olarak biz de gerekli desteği sağlıyoruz," şeklinde konuştu.

Sinop'ta, "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında leyleklerin...

Sinop'ta, "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında leyleklerin güvenliğinin sağlanması amacıyla elektrik direklerine 34 yapay platform yerleştirildi.

Sinop'ta, "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında leyleklerin...

Sinop'ta, "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında leyleklerin güvenliğinin sağlanması amacıyla elektrik direklerine 34 yapay platform yerleştirildi.

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