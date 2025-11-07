Sinop'ta Oltayla Yakalanan Dev Deniz Levreği 9 Bin Liraya Satıldı

Sinop'ta oltayla yakalanan yaklaşık 6 kilogram ve 85 santimetre boyundaki deniz levreği 9 bin liraya satıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:23
Yaklaşık 6 kilogram, 85 santimetre boyunda levrek alıcı buldu

Sinop'ta oltayla yakalanan dev deniz levreği, yaklaşık 6 kilogram ağırlığında ve 85 santimetre boyunda olarak dikkat çekti.

Balık, alıcıların yoğun ilgisi sonucu 9 bin lira'ya satıldı.

Erdoğan Doğan balığın hazırlanışına ilişkin olarak, "Deniz levreği gerçekten çok özel bir balık. En güzel şekilde buğulama, tava, ızgara veya şiş olarak hazırlanabilir. Bu büyüklükte bir balık nadiren görülür, lezzeti ise tartışılmaz" dedi.

