Sinop'ta Orman Yangınına Hızla Müdahele Devam Ediyor

Sinop'un Durağan ilçesindeki orman yangınına müdahale çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yangının başladığı Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, dün çıkan yangın, 22 hektar alanda etkili oldu.

Yangına Hava ve Karadan Müdahale

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına müdahale etmek üzere helikopterler havalandı. Yangının söndürülmesi için, operarasyon sırasında helikopterler, yakın bir ırmaktan su alma işlemini sürdürüyor.

Bölgedeki yangınla mücadelede Türk Kızılay ekipleri de, yangınla mücadele eden ekiplere ikramda bulunarak destek sağlıyor.

Vali Özarslan Bilgi Verdi

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali Mustafa Özarslan'ın, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezini ziyaret ettiği ve yangının mevcut durumu hakkında bilgi aldığı bildirildi. Özarslan, yangına 6 hava aracı, 60 kara aracı ve 225 personelle müdahale ettiklerini ifade etti.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Özarslan, "Yangına dünden itibaren, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, belediyeler, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün katkılarıyla kesintisiz müdahale ediyoruz. Yangın örtü altı yangınına dönüşmektedir; yangının direnci ve kuvveti azalmıştır," dedi.

Yangın ve Vatandaşların Güvenliği

Vali Özarslan, 100 haneli Köklen köyü'nden tedbiren tahliye edilen 65 kişiden 39'unun kamu kurumu pansiyonuna yerleştirildiğini, diğerlerinin ise yakınlarının yanına gittiğini açıkladı. Özarslan, sahada çalışan tüm kamu kurumlarına ve gönüllü köylülere teşekkür etti.

Yangınla ilgili vatandaşları uyaran Özarslan, "10 yangından 9'u insan kaynaklı. Buna dikkat etmemiz ve farkındalık yaratmamız gerekiyor. Orman varlığı en büyük zenginliğimizdir," ifadesini kullandı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları devam etmekte. Vali Özarslan, konunun derinlemesine araştırılacağını ve yakın zamanda neticeye ulaşacaklarını belirtti.

Yangının meydana geldiği bölgeye karadan ulaşım güçlükle sağlanabilmekte; bu nedenle ekipler, orman içerisine iş makineleri ile yeni yollar açma çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Yangının devam ettiği alanlarda açılan yollar sayesinde müdahale çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Bölgedeki gelişmeleri takip eden ekipler, yangından etkilenen alanları görüntüledi.

