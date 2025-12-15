DOLAR
Sinop'ta Ormancılık İncelemesi: GMY Muhammed Salih Çetiner Sahada

Orman GMY Muhammed Salih Çetiner, Silvikültür heyetiyle Sinop Bölge Müdürlüğü'nde 2025 faaliyetlerini değerlendirdi, 2026 planlarını ele aldı ve işletme müdürlüklerinde saha incelemeleri yaptı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:20
Sinop'ta Ormancılık İncelemesi

Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner, beraberindeki heyetle birlikte Sinop Bölge Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

Yetkililer ve katılımcılar

Ziyarete; Silvikültür Dairesi Başkanı Mehmet Rıdvan Çörtü, Silvikültür Planları Şube Müdürü İsmail Hakkı Bari ve Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisi Adem Sinan Hınış eşlik etti. Heyet, Sinop Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Değerlendirme ve planlar

Ziyarette, Bölge Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen ormancılık faaliyetleri değerlendirilirken, 2026 yılına yönelik planlanan çalışmalar ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, yürütülen projeler ve sahadaki uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Saha ziyaretleri

Ziyaretin ardından Genel Müdür Yardımcısı Çetiner ve beraberindeki heyet, Sinop, Gerze, Boyabat ve Durağan Orman İşletme Müdürlükleri'ni ziyaret ederek çalışma ekipleriyle bir araya geldi. Sahada yürütülen uygulamaları yerinde inceleyen Çetiner, personele çalışmalarında başarılar diledi.

