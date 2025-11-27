Sinop’ta Plastik Kablo Dumanı Yangın Zannedildi

Ordu Mahallesi'nde yükselen dumanlar yangın ihbarına yol açtı; ekipler, bahçede plastik kablo yakan vatandaşı uyardı ve bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 22:52
Yanlış İhbar Ekipleri Harekete Geçirdi

Sinop'ta bir binadan yükseldiği bildirilen dumanlar üzerine ekipler alarma geçti. Olay, 17.30 sıralarında Ordu Mahallesinde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine Sinop Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı, bir doğal gaz firma aracı ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak ekiplerin yaptığı incelemede, dumanların bir yangından değil, bölgede yaşayan bir vatandaşın kendi bahçesinde yaktığı plastik kablolardan kaynaklandığı belirlendi.

Olayın yanlış anlaşılma olduğu tespit edildikten sonra, ateşi yakan vatandaşa polis ve itfaiye ekipleri tarafından uyarı yapıldı. Ekipler, vatandaşın bir daha kontrollü ateş yakacağı zaman 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi vermesini ve benzer yanlış anlamaları önlemesini istedi.

Yetkililer, özellikle yerleşim alanlarında plastik ve benzeri maddelerin yakılmasının yoğun duman ve tehlike oluşturduğunu vurgulayarak dikkatli olunması çağrısında bulundu.

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?