Sinop'ta Sağanak Yağışlar Sonrası Su Baskınları

Sinop'un Erfelek İlçesinde Sağanak Yağış Etkili Oldu

Sinop'un Erfelek ilçesi, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle olumsuz bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu yağışlar, ilçe merkezindeki bazı cadde ve mahallelerde su birikintilerine yol açtı.

Yolda Sıkıntılar Yaşandı

Özellikle Yeşilova Caddesi üzerinde meydana gelen su birikintileri, sürücüler için zor anlar yaşattı. Yolculuk ederken dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Evlerde Su Baskınları Görüldü

Yağışların etkisiyle bazı evlerin giriş ve bodrum katları su altında kaldı. Bu durum, ev sahipleri için sıkıntılı anların yaşanmasına neden oldu.

Olayın ardından, ilçe belediyesi, tıkanmış su giderleri ve rögar kapaklarını açmak için acil durum çalışmaları başlattı. Ekipler, sahada etkin bir şekilde hizmet vererek su baskınlarını en aza indirmeye çalışıyor.

Tarım Arazileri Zarar Gördü

Ayrıca, ilçede yer alan tarım arazilerinin de bu taşkından olumsuz etkilendiği öğrenildi. Çiftçiler, zarar gören arazilerinin yeniden toparlanması için gerekli tedbirleri alacaklar.