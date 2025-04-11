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Sinop’ta Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı

Sinop'ta düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. 560 litre sahte alkol ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 19:37
Sinop’ta Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu: 3 Gözaltı

Sinop'ta Kaçak Alkol Operasyonu Gerçekleşti

Sinop’ta düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Boyabat ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyondan Ele Geçirilenler

Ekipler, yapılan aramalarda toplam 560 litre kaçak ve sahte etil alkol, 600 alkollü içki yapımında kullanılan anason, 22 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 101 bandrolsüz puro ve bir miktar piyasaya sürülmeye hazırlanmış kaçak alkol ele geçirdi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Sinop’taki bu operasyon, sahte ve kaçak alkolle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.

Sinop’ta düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Ekiplerce...

Sinop’ta düzenlenen sahte ve kaçak alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Ekiplerce zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda, 560 litre kaçak ve sahte etil alkol, 600 alkollü içki yapımında kullanılan anason, 22 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 101 bandrolsüz puro ve bir miktar piyasaya sürülmeye hazırlanmış kaçak alkol ele geçirildi.

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