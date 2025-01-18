Sinop'ta Şiddetli Fırtına Nedeniyle Elektrikli Scooter ve Motosikletler Yasaklandı

Sinop'ta Elektrikli Scooter ve Motosikletler İçin Yasak!

Sinop Valiliği, 19 Ocak Pazar günü kentte etkili olacak şiddetli fırtına nedeniyle elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak, fırtınanın kentteki etkisinin sürmesinin beklendiği ifade edildi. Bu durum, sakinlerin can güvenliği ve trafik akışı açısından önemli bir önlem olarak değerlendirildi.

Açıklamada, fırtınanın olumsuz etkilerinden korunmak için tüm vatandaşların dikkatli olması ve yasak durumuna uyması gerektiği vurgulandı.