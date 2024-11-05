Sinop'ta Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına Baskın

Sinop'ta Kaçakçılığa Karşı Operasyon

Sinop'ta, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda silah ve mühimmat kaçakçılığıyla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Sinop Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Erfelek ilçesinde bir dizi adrese baskın yapıldı. Bu operasyonda, çeşitli adreslerdeki aramalarda büyük miktarda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalar sonucunda 12 ruhsatsız tabanca ve 13 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, bu silahlara ait 215 fişek ve 12 adet şarjör de bulunarak güvenlik güçlerine teslim edildi.

Gözaltındaki Şüpheliler

Operasyon sırasında gözaltına alınan 11 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Sinop’ta, jandarma ekiplerince düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, 12 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait 215 fişek ile 12 şarjör ele geçirildi.