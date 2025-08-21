DOLAR
40,94 0%
EURO
47,63 0,25%
ALTIN
4.402 0,07%
BITCOIN
4.622.317,2 1,28%

Sinop'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Sinop'un Durağan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda çok sayıda tarihi eser ve kazı malzemesi ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 18:27
Sinop'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Sinop'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Durağan'da İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu

Sinop'un Durağan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlenen adreslere yaptığı operasyonda ele geçirilenler arasında 2 yüzük, 4 madeni para, 1 hançer, 5 tarihi obje, 2 dedektör ve 28 elektronik sigara ile muhtelif sayıda kazı malzemesi bulunuyor.

Olayla ilgili resmi açıklama Valilik tarafından duyuruldu.

Sinop'un Durağan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı....

Sinop'un Durağan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı. Aramalarda, 2 yüzük, 4 madeni para, 1 hançer, 5 tarihi obje, 2 dedektör ve 28 elektronik sigara ile muhtelif sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İl Yaşlılık Çalıştayı Tamamlandı: 78 İlde 2. Yaşlılık Şurası İçin Adım
2
İngiltere ve 21 Ortak, İsrail'in E1 Projesi Onayını Kınadı
3
Lübnan'da Filistin Kamplarında Silah Tesliminde İlk Aşama Başladı
4
Arap Birliği, Lübnan'da "Silahların Devlet Tekeli" Kararını Destekliyor
5
İngiltere, 'E1 Projesi' Onayı Sonrası İsrail'in Londra Büyükelçisini Çağırdı
6
Sinop'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı
7
Samsun Çarşamba'da Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım