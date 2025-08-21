Sinop'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Durağan'da İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu

Sinop'un Durağan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlenen adreslere yaptığı operasyonda ele geçirilenler arasında 2 yüzük, 4 madeni para, 1 hançer, 5 tarihi obje, 2 dedektör ve 28 elektronik sigara ile muhtelif sayıda kazı malzemesi bulunuyor.

Olayla ilgili resmi açıklama Valilik tarafından duyuruldu.

