Sinop'ta Tekne Alabora Oldu, Aile Kurtarıldı

Sinop'ta Tekne Faciası

Sinop'ta bir teknede yaşanan alabora olayı sonrasında 6 kişilik bir aile kurtarıldı.

Olayın Detayları

Kent merkezindeki sahilde açılan teknede bulunan aile, denize açıldıktan sonra beklenmedik bir şekilde alabora oldu.

Olay sonrası denize düşen bazı bireyler kıyıya kadar yüzmeyi başardı. Diğerleri ise bölgedeki diğer teknelerde bulunan yardıma koşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sağlık Durumu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Aile üyelerinden birisi müşahede amaçlı olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü, geriye kalan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sinop'ta alabora olan teknedeki 6 kişilik aile kurtarıldı.