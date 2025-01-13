Sinop'ta TOKİ Konutlarının Hak Sahiplerine Teslimatı Başladı

Sinop Durağan'da tamamlanan 177 TOKİ konutu ve 4 iş yeri hak sahiplerine teslim edilmeye başladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:02
Sinop'ta TOKİ Konutlarının Hak Sahiplerine Teslimatı Başladı

Sinop'ta Yeni Konutların Teslim Töreni Gerçekleşti

Sinop'un Durağan ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından inşası tamamlanan 177 konut ve 4 iş yeri hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştır.

Buzluk Mahallesi'nde yapılan konutlardan bazılarının anahtarı, törenle hak sahiplerine takdim edildi. Törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu önemli yatırımı Sinop'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Yatırımların Önemi Vurgulandı

Özarslan, bu tür projelerin gerçekleştirilmesi için güçlü bir irade, sabır ve gayret gerektiğini belirterek, ortak çalışmaların neticesinde böyle güzel konutların sahipleriyle buluşturulduğunu ifade etti.

Vali Özarslan, yeni TOKİ evlerinin bölgede komşuluk ilişkilerini de güçlendireceğine inandığını belirtti. "Bugün 177 konutun teslimatını yapıyoruz. Ayrıca devletimizin yatırım programında kent merkezi, Boyabat, Dikmen ve Saraydüzü ilçelerimizde toplam 608 yeni konut daha yapılacaktır. Yer seçim çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Özarslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre Bakanı Murat Kurum, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve TOKİ yetkililerine projeye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Törenden sonra, bazı hak sahiplerine anahtarlar teslim edilirken, kurdele kesme işlemi gerçekleştirildi. Vali Özarslan, etkinliğin ardından hak sahipleriyle birlikte yeni evlerini gezdi.

Sinop'un Durağan ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi...

Sinop'un Durağan ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 177 konut ile 4 iş yeri hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. TOKİ tarafından Buzluk Mahallesi'nde inşa edilen 177 konuttan bir bölümü ile 4 iş yerinin anahtarları, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Sinop'un Durağan ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi...

Sinop'un Durağan ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapımı tamamlanan 177 konut ile 4 iş yeri hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. TOKİ tarafından Buzluk Mahallesi'nde inşa edilen 177 konuttan bir bölümü ile 4 iş yerinin anahtarları, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

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