Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Sinop Zeytinlik Mahallesi'nde otomobilin fren yerine gaza basması sonucu üç kişi yaralandı; yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 12:52
Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Kaza Ayrıntıları

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

A.Ş. idaresindeki 07 EM 540 plakalı otomobil, Zeytinlik Mahallesi'nde sürücünün fren yerine gaza basması sonucu yol kenarında bekleyen A.T. ile Z.T.'ye çarptı.

Araç, park halindeki 34 DU 4419 plakalı otomobil ile 55 SG 611 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Kazada sürücü A.Ş. ile yayalar A.T. ve Z.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep İslahiye'de Yaklaşık 1,1 Milyon Dolar Değerinde Sahte Banknot Ele Geçirildi
2
Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler'de 9 ülkeyle diplomatik ilişkilerinin 75. yılı
3
Yusuf Tekin: Gaziler Günü'nde Şehitleri Unutturmama Sözü ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
4
Belediyelerden Yılın Fırsatı: Aylık 400 TL'ye Dükkan ve İş Yeri İhaleleri
5
Bitlis'te Kamyonet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
6
Bodrum'da 3. Zeytin Çiçeği Festivali Coşkuyla Kutlandı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü