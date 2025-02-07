Sinop'ta Tuğla Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Sinop'ta Tuğla Yüklü Kamyon Devrildi

Sinop'un Gerze ilçesinde, tuğla yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, B.G. tarafından kullanılan 55 JF 085 plakalı kamyonun, Samsun-Sinop kara yolu Yaykıl mevkisinde bariyerlere çarparak devrilmesiyle meydana geldi.

Kazanın ardından, olay yerine sağlık, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ekiplerce araçtan çıkarıldı ve Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yola dökülen tuğlalar, karayolları ekipleri tarafından kaldırıldı.

Sinop’un Gerze ilçesinde tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop’un Gerze ilçesinde tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.