Sinop'ta Tuzlu Palamutlar Yaz Tezgahlarını Süsliyor

Sinop'ta Yazın Vazgeçilmezi: Tuzlu Palamutlar

Sinop'ta av sezonunda, balıkçılar tarafından avlanarak lakerda (tuzlu balık) haline getirilen palamutlar, yaz aylarında tezgahları süslüyor. Kış döneminde ağlara takılan iri palamutlar, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret belgesi ile tescillenen lakerdalar olarak değerlendiriliyor ve bir kavanozu 1200 liraya alıcı buluyor.

Turistlerin İlgisi Büyüyor

Şehre özgü olarak üretilen bu lezzetli lakerdalara, hem yerli hem de yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Balıkçı İbrahim Gündoğdu, geçen av sezonunda palamudun bol miktarda avlandığını anımsatarak, bu avlanan palamutların iri olanlarının lakerda olarak kullanıldığını belirtti.

Meşakkatli Bir Süreç

Gündoğdu, 30 yıldır lakerda yaptığını ve bu işin zorlu, emek isteyen bir süreç olduğunu vurguladı. “Lakerda artık Sinop ile özdeşleşmiş bir durumda. Özellikle il dışından gelen ziyaretçilerimiz bu lezzeti tatmak için geliyor. Biz de bu talebi karşılamak adına yıllardır lakerda yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Bunun yanı sıra, 2 yıl önce coğrafi işaret belgesini aldıklarını ve geride bıraktıkları sezonun palamut açısından oldukça bereketli geçtiğini ifade eden Gündoğdu, şu anda balığın az olduğu dönemde lakerda ile tezgahlarını süslemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Sinop'ta av sezonunda balıkçılar tarafından avlanarak lakerda (tuzlu balık) yapılan palamutlar, yazın tezgahların vazgeçilmezi oluyor.

Sinop'ta av sezonunda balıkçılar tarafından avlanarak lakerda (tuzlu balık) yapılan palamutlar, yazın tezgahların vazgeçilmezi oluyor.