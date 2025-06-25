DOLAR
39,75 -0,06%
EURO
46,31 -0,48%
ALTIN
4.259,94 -0,05%
BITCOIN
4.272.866,6 0,28%

Sinop'ta Tuzlu Palamutlar Yaz Tezgahlarını Süsliyor

Sinop'ta tuzlanan palamutlar, yaz aylarında tezgahların vazgeçilmezi olurken, lakerda olarak büyük ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 14:52
Sinop'ta Tuzlu Palamutlar Yaz Tezgahlarını Süsliyor

Sinop'ta Yazın Vazgeçilmezi: Tuzlu Palamutlar

Sinop'ta av sezonunda, balıkçılar tarafından avlanarak lakerda (tuzlu balık) haline getirilen palamutlar, yaz aylarında tezgahları süslüyor. Kış döneminde ağlara takılan iri palamutlar, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret belgesi ile tescillenen lakerdalar olarak değerlendiriliyor ve bir kavanozu 1200 liraya alıcı buluyor.

Turistlerin İlgisi Büyüyor

Şehre özgü olarak üretilen bu lezzetli lakerdalara, hem yerli hem de yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Balıkçı İbrahim Gündoğdu, geçen av sezonunda palamudun bol miktarda avlandığını anımsatarak, bu avlanan palamutların iri olanlarının lakerda olarak kullanıldığını belirtti.

Meşakkatli Bir Süreç

Gündoğdu, 30 yıldır lakerda yaptığını ve bu işin zorlu, emek isteyen bir süreç olduğunu vurguladı. “Lakerda artık Sinop ile özdeşleşmiş bir durumda. Özellikle il dışından gelen ziyaretçilerimiz bu lezzeti tatmak için geliyor. Biz de bu talebi karşılamak adına yıllardır lakerda yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Bunun yanı sıra, 2 yıl önce coğrafi işaret belgesini aldıklarını ve geride bıraktıkları sezonun palamut açısından oldukça bereketli geçtiğini ifade eden Gündoğdu, şu anda balığın az olduğu dönemde lakerda ile tezgahlarını süslemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Sinop'ta av sezonunda balıkçılar tarafından avlanarak lakerda (tuzlu balık) yapılan palamutlar...

Sinop'ta av sezonunda balıkçılar tarafından avlanarak lakerda (tuzlu balık) yapılan palamutlar, yazın tezgahların vazgeçilmezi oluyor.

Sinop'ta av sezonunda balıkçılar tarafından avlanarak lakerda (tuzlu balık) yapılan palamutlar...

Sinop'ta av sezonunda balıkçılar tarafından avlanarak lakerda (tuzlu balık) yapılan palamutlar, yazın tezgahların vazgeçilmezi oluyor.

İLGİLİ HABERLER

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kıssaların Derin Anlamı: Prof. Dr. Lütfi Arslan'dan Önemli Açıklamalar
3
Büyükçekmece'deki Rüşvet Davası Başladı
4
Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı
6
Kütahya'da Tüp Satışı Yapan İş Yerinde Patlama: 8 Yaralı
7
Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor