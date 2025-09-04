Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Boyabat'ta 3 Kişi Tutuklandı

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Boyabat'ta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri devrede

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Boyabat ilçesinde yürütülen çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen üç kişi takibe alındı.

Şüphelilerin üzeri ve araçlarında yapılan aramalarda 15,72 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.