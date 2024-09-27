Sinop'ta Yamaçtan Düşen Kaya, Araçta Hasara Neden Oldu

Olayın Detayları

Sinop'un Ayancık ilçesinde, yamaçtan kopan bir kaya parçası Yalı Mahallesi Gazhane Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Olayın Gelişimi

Olayın gerçekleşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede, sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İnceleme ve Temizlik Çalışmaları

Ekipler, otomobilde kimsenin bulunmadığını tespit ederek, düşen kaya parçasının neden olduğu hasarı değerlendirdi. Ardından, araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Belediyeye ait ekipler de, olay sonrası temizlik işlemlerine başladı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası, park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.