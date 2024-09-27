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Sinop'ta Yamaçtan Düşen Kaya, Araçta Hasara Neden Oldu

Sinop'un Ayancık ilçesinde yamaçtan düşen bir kaya parçası, park halindeki bir araca zarar verdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:12
Sinop'ta Yamaçtan Düşen Kaya, Araçta Hasara Neden Oldu

Olayın Detayları

Sinop'un Ayancık ilçesinde, yamaçtan kopan bir kaya parçası Yalı Mahallesi Gazhane Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Olayın Gelişimi

Olayın gerçekleşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede, sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri olay yerine yönlendirildi.

İnceleme ve Temizlik Çalışmaları

Ekipler, otomobilde kimsenin bulunmadığını tespit ederek, düşen kaya parçasının neden olduğu hasarı değerlendirdi. Ardından, araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Belediyeye ait ekipler de, olay sonrası temizlik işlemlerine başladı.

Bu tür olaylar, özellikle yamaç alanlarında dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası, park halindeki otomobilin üzerine düşerek...

Sinop'un Ayancık ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçası, park halindeki otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

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