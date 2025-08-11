DOLAR
40,71 -0,01%
EURO
47,43 -0,02%
ALTIN
4.400,3 0,98%
BITCOIN
4.937.693,09 -2,23%

Sinop'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop'taki orman yangını 3 gün süren çalışmalarla kontrol altına alındı. Vali Özarslan, mücadele eden kahramanlara teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 12:00
Sinop'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop'un Durağan ilçesinde 9 Ağustos'ta çıkan orman yangını, aralıksız müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yangına karşı verilen savaşı sosyal medya üzerinden duyurarak, "Kahramanlarımızın 3 gün boyunca hava ve kara araçlarıyla aralıksız müdahalesiyle yangının ilerlemesi durdurulmuş ve yangın kontrol altına alınmıştır" dedi.

Yangın Söndürme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Yetkililer, yangına müdahale için helikopterlerin sabahın ilk ışıklarıyla havalandığını ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Örtü yangını şeklinde gelişen olay, arazözler ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altında tutulmaya çalıştı. Ekipler, su almak için yangına yakın bir ırmaktan yararlanarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Vali Özarslan'dan Teşekkür Mesajı

Vali Özarslan, havadan ve karadan yoğun bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayarak, "Özellikle sarp ve kayalık bölgelerdeki zorluklara rağmen ekiplerimizin üstün gayretleriyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na ait 6 adet helikopterle mücadele edilmiştir" dedi. Ayrıca, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen tüm ekip ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Köy Sakinlerine Geçici Tahliye Uygulandı

Köklen köyü civarında çıkan yangın nedeniyle, 100 haneli Köklen köyü, gereken tedbirler alınarak tahliye edildi. Yangın nedeniyle köydeki 65 kişiden 39'unun Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona, diğerlerinin ise yakınlarının yanına yerleştirildiği belirtildi. Bu süreçte vatandaşların gösterdiği sağduyu ve anlayış için teşekkür edildi.

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına ekiplerin...

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına ekiplerin...

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın
2
Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor
3
Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!
4
Damla Kent Projesi'ne Rekor Talep: 27,3 Milyar Lira
5
Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!
6
Trabzon'da Emir Yuşa Atıcı'nın Yıldönümünde Yorgun Mermiler Protesto Edildi

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi