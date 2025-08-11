Sinop'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop'un Durağan ilçesinde 9 Ağustos'ta çıkan orman yangını, aralıksız müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yangına karşı verilen savaşı sosyal medya üzerinden duyurarak, "Kahramanlarımızın 3 gün boyunca hava ve kara araçlarıyla aralıksız müdahalesiyle yangının ilerlemesi durdurulmuş ve yangın kontrol altına alınmıştır" dedi.

Yangın Söndürme Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Yetkililer, yangına müdahale için helikopterlerin sabahın ilk ışıklarıyla havalandığını ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Örtü yangını şeklinde gelişen olay, arazözler ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altında tutulmaya çalıştı. Ekipler, su almak için yangına yakın bir ırmaktan yararlanarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Vali Özarslan'dan Teşekkür Mesajı

Vali Özarslan, havadan ve karadan yoğun bir mücadele yürütüldüğünü vurgulayarak, "Özellikle sarp ve kayalık bölgelerdeki zorluklara rağmen ekiplerimizin üstün gayretleriyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na ait 6 adet helikopterle mücadele edilmiştir" dedi. Ayrıca, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen tüm ekip ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Köy Sakinlerine Geçici Tahliye Uygulandı

Köklen köyü civarında çıkan yangın nedeniyle, 100 haneli Köklen köyü, gereken tedbirler alınarak tahliye edildi. Yangın nedeniyle köydeki 65 kişiden 39'unun Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona, diğerlerinin ise yakınlarının yanına yerleştirildiği belirtildi. Bu süreçte vatandaşların gösterdiği sağduyu ve anlayış için teşekkür edildi.

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

