Sinop'taki Orman Yangınına Hızlı Müdahale: 22 Hektar Etkili

Sinop'ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Sinop'un Durağan ilçesinde, Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edilmeye devam ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenebilmiş değil.

Yangının haber verilmesi üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle önlem amaçlı olarak Köklen köyünün tahliye edildiği bildirildi.

Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Yangına müdahale için toplamda 27 araç ve 90 personel görevlendirildi. Bu araçlar arasında 4 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve 1 greyder yer alıyor. Ayrıca, yangına takviye olarak 7 arazöz, 3 su ikmal ekibi, 1 dozer ve 2 su ikmal aracı bölgede destek için intikal halinde.

Yangın alanında yapılan müdahalelerin hem havadan hem de karadan sürdüğü ifade edilirken, Sinop Valisi Mustafa Özarslan da yangın söndürme çalışmalarını yerinde koordine etti. Yangından etkilenen ve tedbiren tahliye edilen 65 kişiden 39'unun, Durağan'daki kamu kurumuna ait pansiyona yerleştirildiği bildirildi.

Dron ile yapılan çekimlerde yangının 22 hektar alanda etkili olduğu kaydedildi. Ekipler, örtü yangını halinde devam eden yangına müdahalelerini sürdürmekte.

