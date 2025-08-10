DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.739.861,62 0,14%

Sinop'taki Orman Yangınına Hızlı Müdahale: 22 Hektar Etkili

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan orman yangınına 90 personelle müdahale ediliyor, 22 hektarlık alan etkilenmiş durumda.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 00:57
Sinop'taki Orman Yangınına Hızlı Müdahale: 22 Hektar Etkili

Sinop'ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Sinop'un Durağan ilçesinde, Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edilmeye devam ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenebilmiş değil.

Yangının haber verilmesi üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle önlem amaçlı olarak Köklen köyünün tahliye edildiği bildirildi.

Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Yangına müdahale için toplamda 27 araç ve 90 personel görevlendirildi. Bu araçlar arasında 4 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve 1 greyder yer alıyor. Ayrıca, yangına takviye olarak 7 arazöz, 3 su ikmal ekibi, 1 dozer ve 2 su ikmal aracı bölgede destek için intikal halinde.

Yangın alanında yapılan müdahalelerin hem havadan hem de karadan sürdüğü ifade edilirken, Sinop Valisi Mustafa Özarslan da yangın söndürme çalışmalarını yerinde koordine etti. Yangından etkilenen ve tedbiren tahliye edilen 65 kişiden 39'unun, Durağan'daki kamu kurumuna ait pansiyona yerleştirildiği bildirildi.

Dron ile yapılan çekimlerde yangının 22 hektar alanda etkili olduğu kaydedildi. Ekipler, örtü yangını halinde devam eden yangına müdahalelerini sürdürmekte.

Sinop'un Durağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sinop'un Durağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sinop'un Durağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sinop'un Durağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralandı
2
Tokat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Adana'da Motosiklet Kazası: 2 Polis Yaralı
4
Eskişehir'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı
5
SORFEST'te Hayko Cepkin Coşkusu
6
Polis Akademisi Armoni Orkestrası Kırşehir'de Neşet Ertaş Türkülerini Seslendirdi
7
Caretta Caretta 'Tuba', İkinci Dünya Turuna Salındı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı