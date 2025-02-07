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Sinop, Tokat ve Kastamonu'da Kar Nedeniyle 453 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sinop, Tokat ve Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 453 köy yolu ulaşıma kapandı, ulaşım çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:43
Sinop, Tokat ve Kastamonu'da Kar Nedeniyle 453 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

453 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sinop, Tokat ve Kastamonu illerinde etkili olan kar yağışı, 453 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, son üç gündür devam eden kar yağışı neticesinde Sinop'un Ayancık ilçesinde 28, Dikmen'de 12, Durağan'da 20, Gerze'de 13, Türkeli'de 4, Erfelek'te 24, Boyabat'ta 9 ve merkez ilçede 10 köy yolu ulaşım dışı kaldı.

Tokat ve Kastamonu'daki Durum

Tokat'ta ise il genelinde 50 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca, Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde 283 köy yolunun kapalı olduğu belirtiliyor.

Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Vatandaşların ulaşımını sağlamak için uzman ekipler, karla mücadeleye devam ediyor.

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