Sinop Türkeli’de Nadir Çift Uçlu Gökkuşağı

Sinop'un Türkeli ilçesinde yağmur sonrası ortaya çıkan çift uçlu gökkuşağı, vatandaşları büyüledi; görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:03
Yağmur sonrası ortaya çıkan renk cümbüşü vatandaşları büyüledi

Sinop’un Türkeli ilçesinde yağmurun ardından beliren çift uçlu gökkuşağı, ilçenin farklı noktalarından gözlemlendi ve izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Yağmurun yerini güneşli havaya bırakmasıyla birlikte ortaya çıkan renk cümbüşü, anı yakalayan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Bazıları manzara karşısında "Sanki gök yere değmiş gibi" diyerek hayranlıklarını dile getirdi.

Kısa süreliğine ilçe semalarını renklendiren bu nadir doğa olayı, sosyal medyada da paylaşılarak yoğun ilgi gördü.

