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Sinop, Uluslararası Seyahat Acenteleriyle Dünyaya Açılıyor

Sinop, uluslararası seyahat acenteleri aracılığıyla turizm potansiyelini dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 16:12
Sinop, Uluslararası Seyahat Acenteleriyle Dünyaya Açılıyor

Sinop'un Uluslararası Tanıtım Çabaları

Sinop'un turizm destinasyonlarını dünya çapında tanıtmak amacıyla, uluslararası alanda faaliyet gösteren 6 seyahat acentesi yetkilisi, Valiliğin davetiyle kente geldi.

Toplantı ve Hedefler

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın desteğiyle yürütülen bu önemli çalışma kapsamında, seyahat acenteleri yetkilileri Vali Mustafa Özarslan ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda izlenecek yol haritası üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Vali Özarslan'ın Açıklamaları

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Özarslan, Sinop'un yerli turist talebi açısından bir sorun yaşamadığını belirtirken, yabancı turist konusundaki sorunlara dikkat çekti. Özarslan, şunları ifade etti:

"Bizim bu noktada yabancı turistlerin burada kalış sürelerini uzatmamız gerekiyor. Turizmimizi çeşitlendirmek adına önemli adımlar atmalıyız. Bu amaçla KUZKA ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün koordinesinde Lübnan merkezli 6 seyahat acentesi yetkilisini kentimize davet ettik. İki gün boyunca burada Sinop'un özelliklerini ve avantajlı yönlerini kendilerine tanıtacağız. Turizm paydaşlarının katılımıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdik ve bu sürecin devam edeceğine inanıyorum."

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın desteğiyle Valilik tarafından yürütülen çalışma...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın desteğiyle Valilik tarafından yürütülen çalışma kapsamında Sinop'a gelen seyahat acenteleri yetkilileri Vali Mustafa Özarslan ile bir araya geldi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın desteğiyle Valilik tarafından yürütülen çalışma...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın desteğiyle Valilik tarafından yürütülen çalışma kapsamında Sinop'a gelen seyahat acenteleri yetkilileri Vali Mustafa Özarslan ile bir araya geldi.

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