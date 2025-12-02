Sinop'un Altyapısı İller Bankası'ndan 400 Milyon TL ile Yenileniyor

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:24
AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, kentin yıllardır süren altyapı sorunlarını gidermek için İller Bankası'ndan 400 milyon TL kredi tahsis edildiğini açıkladı.

Üçüncüoğlu, bu kaynağın Sinop'un modernizasyonu adına kritik bir adım olduğunu belirtti ve projenin önceliklerinin altını çizdi.

Projenin öncelikleri ve kullanım alanları

Başkan, kredinin en öncelikli kullanım alanının üniversite bölgesindeki acil müdahale gerektiren altyapı yenilemesi olduğunu söyledi. Ayrıca, hızla büyüyen yerleşim alanlarında modern, güvenli ve uzun ömürlü altyapı hatları kurulacağını vurguladı.

Proje kapsamında içme suyu hatları, kanalizasyon sistemleri ve yağmur suyu altyapısı gibi temel altyapı unsurlarında kapsamlı iyileştirmeler yapılacak.

Çevre sağlığına kalıcı çözüm

Üçüncüoğlu, kentte uzun süredir gündemde olan kanalizasyonun denize akması sorununa ilişkin olarak, planlanan çalışmaların bu çevre problemine kalıcı çözüm getireceğini belirtti. Bu çözümün Sinop'un deniz ve çevre sağlığı açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı.

