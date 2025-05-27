Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Yenilik ve Esin

Pera Müzesi'nde Sıradışı Minas Sergisi Açıldı

Pera Müzesi, kuruluşunun 20. yılına özel olarak hazırladığı "Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Esin ve Yeniliğin Hikayesi" sergisi ile sanatseverlerle buluştu. Bu sergi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu'ndan oluşan 54 eserle, Kütahya çini ve seramik sanatına farklı bir bakış açısı sunuyor.

Kütahyalı Usta Minas Avramidis'in Hikayesi

Sergide, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında üretim yapan Kütahyalı seramik ustası Minas Avramidis'in eserleri ön plana çıkarılıyor. Güler, bu sergiyle çiniciliği sadece teknik değil, aynı zamanda duygusal ve kültürel bağlamlarla incelemeyi amaçlıyor. Güler, sergi hazırlıklarına 1,5 yıl önce başladığını ve ustaların hikayelerini merkeze aldığını belirtti.

Duygusal ve Teknik Bağlamda Çinicilik

Güler, sergide Kütahya çinisinin ayırt edici özellikleri arasında renkler, formlar, kullanılan malzeme ve bezemeler üzerinde durarak ustaların, göçler sonrasında bile geleneklerini devam ettirdiklerini vurguladı. "Paralel Dünyalar" adlı bölümü ile de bu durumu izleyicilere sundu.

Gelenek ve Modernlik Arasındaki İlişki

Güler, Türkiye'deki çiniciliğin modern yöntemlerle evrim geçirirken, geleneksel üretimin sayılı atölyelerde yapıldığını belirtti. Sergi, geçmişteki geleneksel yöntemleri ziyaretçilere aktararak, 18. yüzyılda yaşanan altın çağdan günümüze gelen zanaatın yolculuğunu gözler önüne seriyor.

Özel Eserler ve Uluslararası Etkiler

Ayrıca, sergide vakfa bağışlanan Sotiris Christidis'in taşbaskıları ve Avramidis'in esinlendiği Genovefa serisi de ilk kez sergileniyor. Usta-çırak ilişkileri ve uluslararası etkilerin incelendiği bu seçki, Kütahya, Atina, Selanik ve Kudüs’e uzanan ustalık mirasını katılımcılara sunuyor.

Sergi, kalıcı olarak Pera Müzesi'nde görülebilecek ve gelenekle hayal gücünün buluştuğu bu zanaat serüvenine ışık tutacak.

Pera Müzesi'nin kuruluşunun 20. yılına özel hazırladığı "Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Esin ve Yeniliğin Hikayesi" sergisi, sanatseverlerle buluştu. Küratör ve koleksiyon sorumlusu Yavuz Selim Güler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Pera Müzesi'nin kuruluşunun 20. yılına özel hazırladığı "Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Esin ve Yeniliğin Hikayesi" sergisi, sanatseverlerle buluştu. Küratör ve koleksiyon sorumlusu Yavuz Selim Güler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.