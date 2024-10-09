DOLAR
34,22 0,1%
EURO
37,46 0,53%
ALTIN
2.870,86 0,47%
BITCOIN
2.091.346,74 1,96%

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Rusya'ya Yaptırım Uygulamama Konusunda Kararlıyız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Rusya'ya yaptırım uygulamamakta kararlı olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 21:31
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Rusya'ya Yaptırım Uygulamama Konusunda Kararlıyız

Sırbistan, Rusya'ya Yaptırım Uygulamama Kararlılığını Açıkladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin dış politika stratejisi doğrultusunda Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamamaya kararlı olduklarını ifade etti.

Dubrovnik Zirvesi Değerlendirmesi

Vucic, Hırvatistan'ın doğusundaki Dubrovnik kentinde gerçekleştirilen "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi" sonrasında yerel basına açıklamalarda bulundu. Zirve sırasında bazı önemli metin değişikliklerinin yapıldığını belirten Vucic, "Evet, birkaç önemli maddede değişiklik yaptık." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Toprak Bütünlüğü ve Yaptırımlar

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Aynı zamanda Rusya'ya yaptırım uygulamama noktasında kararlıyız, ülkemizin politikası bu yönde," şeklinde konuştu.

Askeri Yardım İfadesi Kaldırıldı

Vucic, zirve metninden "askeri yardım" ifadesinin de çıkarıldığını belirterek, "Deklarasyon metni elimize ulaştığında birkaç değişiklik yapılmasını istedik. Bu zirveye katılmayı da gerçekten istiyordum. Sırbistan'ın önerileri de kabul edildi." dedi.

Yerel haber kaynaklarında, deklarasyondaki "Rusya'ya yaptırım" maddesinin Sırbistan'ın talebiyle kaldırıldığına dair iddialar yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta Trafik Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
ABD'den Lübnan Açıklaması: Yeni Bir Gazze Olmasını İstemiyoruz
3
Yemenli Akademisyen ve Ailesi İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti
4
Burdur'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
5
Özbekistan ve Afganistan Arasındaki İşbirliği Güçleniyor
6
Kapaklı'da Yüksekten Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
7
Mardin'de 4 Gün Süreyle Yasaklar Getirildi

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak