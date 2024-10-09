Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Rusya'ya Yaptırım Uygulamama Konusunda Kararlıyız

Sırbistan, Rusya'ya Yaptırım Uygulamama Kararlılığını Açıkladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin dış politika stratejisi doğrultusunda Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamamaya kararlı olduklarını ifade etti.

Dubrovnik Zirvesi Değerlendirmesi

Vucic, Hırvatistan'ın doğusundaki Dubrovnik kentinde gerçekleştirilen "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi" sonrasında yerel basına açıklamalarda bulundu. Zirve sırasında bazı önemli metin değişikliklerinin yapıldığını belirten Vucic, "Evet, birkaç önemli maddede değişiklik yaptık." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Toprak Bütünlüğü ve Yaptırımlar

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Aynı zamanda Rusya'ya yaptırım uygulamama noktasında kararlıyız, ülkemizin politikası bu yönde," şeklinde konuştu.

Askeri Yardım İfadesi Kaldırıldı

Vucic, zirve metninden "askeri yardım" ifadesinin de çıkarıldığını belirterek, "Deklarasyon metni elimize ulaştığında birkaç değişiklik yapılmasını istedik. Bu zirveye katılmayı da gerçekten istiyordum. Sırbistan'ın önerileri de kabul edildi." dedi.

Yerel haber kaynaklarında, deklarasyondaki "Rusya'ya yaptırım" maddesinin Sırbistan'ın talebiyle kaldırıldığına dair iddialar yer aldı.