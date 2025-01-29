Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Seçim Açıklaması: Yeni Hükümet Kurulmazsa Seçimler İlan Edilecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Kritik Açıklama

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Milos Vucevic'in istifası sonrası önemli bir açıklamada bulundu.

Vucic, Başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda düzenlenen olağanüstü hükümet toplantısında, Vucevic'in istifasının ardından yeni bir hükümetin kurulması için tüm tarafları istişareye davet edeceğini bildirdi. Vucic, eğer yeni bir hükümet kurulmazsa seçimlerin ilan edileceğini vurguladı.

Hükümet Süreci ve Seçim Takvimi

Vucic, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Yeni hükümetin kurulma sürecini ertelemeyeceğim. Eğer yeni bir hükümet kurulmazsa seçimler ilan edilir. Geçici bir hükümet kurulmayacak.” ifadelerini kullandı.

“Sırbistan zor bir durumla karşı karşıya ve dışarıdan büyük baskı altındayız. Önümüzdeki 10 gün içinde seçimlere mi gidileceğine yoksa yeni bir hükümetin mi kurulacağına karar vereceğiz.” diyen Vucic, kabinenin teknik görev süresinde karar almayı sürdüreceğini kaydetti.

Olaylar ve Gösteriler

Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024 tarihinde yaşanan kazada 15 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine, protestolar başlamıştı. Öğrenciler, “Dur Sırbistan” sloganıyla gösterilere katılırken, hükümete karşı yürütülen tepkiler devam ediyor.

Öğrencilerin talepleri arasında, bu kazanın sorumlusunun cezalandırılması ve ilgili belgelerin yayımlanması bulunuyor. Nitekim, Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirileceğini açıkladı.

Hükümette Yeniden Yapılanma Beklentisi

Vucic, mevcut hükümette değişikliğe gidilmesinin gerekliliğine değinerek, kabinenin %50'sinden fazlasının değişmesini beklediğini ifade etti. Meclis Başkanı Ana Brnabic, meclis oturumunda hukuka uygun olarak hükümete güven oylaması yapılmasını önereceğini bildirdi.

Ayrıca, Vucevic'in istifasının ardından, Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric de görevini bırakma kararı aldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Milos Vucevic'in istifa kararı sonrası başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda düzenlenen olağanüstü hükümet toplantısının ardından açıklama yaptı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başbakan Milos Vucevic'in istifa kararı sonrası başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda düzenlenen olağanüstü hükümet toplantısının ardından açıklama yaptı.