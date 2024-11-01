Sırbistan'da Eğitim Çalışanlarının Grev Gösterisi

Sırbistan'da Eğitim Çalışanlarından Protesto

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, binlerce eğitim çalışanı, hükümetin sunduğu maaş artış oranına karşı çıkarak bir gösteri düzenledi. Eğitim sendikalarının desteklediği bu topluluk, Sırbistan Meclisi önünde toplanarak daha iyi bir zam oranı talep etti.

Maaş Artışlarına Tepki

Gösteri sırasında eğitim çalışanları, hükümetin belirlediği yüzde 11'lik zam oranının yetersiz olduğunu vurguladı. Eğitim Bakanlığına göre, ülke genelindeki okullarda ise eğitim faaliyetlerinin yüzde 17'si tamamen durdu.

Sendika Temsilcilerinin Açıklamaları

Sırbistan Eğitim Sendikası'nın temsilcilerinden Marina Milenkovic, eğitim çalışanlarının mevcut durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, bu gösteriyi seslerini duyurmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hükümetin Yanıtı

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ise, yaptığı açıklamada eğitim çalışanlarından hükümetin teklifini kabul etmelerini talep etti. Vucevic, "Grev durumu daha iyiye götürmeyecek," diyerek diyalog çağrısında bulundu.

İş bırakma grevi sürecinde eğitim çalışanları, taleplerinin karşılanmaması durumunda süresiz grev yapacaklarını ifade etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan binlerce eğitim çalışanı hükümetin maaşlara yönelik zam oranına karşı çıkarak gösteri düzenledi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da toplanan binlerce eğitim çalışanı hükümetin maaşlara yönelik zam oranına karşı çıkarak gösteri düzenledi.