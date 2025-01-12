Sırbistan'da Öğrenciler Anayasa Mahkemesi Önünde Protesto Düzenledi

Sırbistan Öğrencilerinin Protestosu

Sırbistan, Novi Sad'daki tren istasyonunda meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan beton sundurma çökmesi sonrasında öğrencilerin yoğun tepkisine sahne oldu. Binlerce öğrenci, başkent Belgrad'daki Anayasa Mahkemesi önünde toplanarak hak ihlallerine dikkat çekti.

15 Dakikalık Saygı Duruşu

1 Kasım 2024'te gerçekleşen kazanın ardından düzenlenen protestoda, öğrenciler 15 kişi için 15 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Göstericiler, taleplerinin karşılanmadığını ifade etmek amacıyla beyaz bantlarla gözlerini kapattılar.

“Dur Sırbistan” Sloganı

Öğrenciler, Sırbistan Anayasası'nın uygulanmadığını savunarak hükümete karşı “Dur Sırbistan” sloganıyla gösterilere devam edeceklerini açıkladılar. Bu durum, ülkedeki birçok eğitim kurumuna yayılacak bir hareketin başlangıcı olabilir.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Novi Sad'daki tren istasyonunda yaşanan bu trajik olayda, 15 kişinin yanı sıra 2 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti. Savcılık, aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi olduğu ve polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Öğrenciler, tepkilerini ifade etmek adına derslere katılmayarak da gösteriler düzenleyerek bu durumu daha da yaygın hale getirmiştir.

Sırbistan'da tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü kazanın ardından hükümete tepkili öğrenciler, başkent Belgrad'daki Anayasa Mahkemesi önünde protesto düzenledi.

Sırbistan'da tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü kazanın ardından hükümete tepkili öğrenciler, başkent Belgrad'daki Anayasa Mahkemesi önünde protesto düzenledi.