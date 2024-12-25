Sırbistan'da Öğrencilerden Ölümlü Kazaya Tepki Gösterisi

Sırbistan'da Öğrencilerin Eylemi

Sırbistan'da hukuk fakültesi öğrencileri, 1 Kasım tarihinde Novi Sad kentindeki tren istasyonunda meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kazanın "aydınlatılması" talebiyle gösteri düzenledi. Öğrenciler, yaşanan kazanın ardından ülke genelinde süren protestolara katılarak Belgrad şehir merkezinde toplandılar.

Yüksek Savcılığa Yürüyüş

Öğrencilerin öncülük ettiği protesto, diğer öğrencilerin de katılmasıyla kalabalık bir gruba dönüştü. Katılımcılar, yüksek savcılık binasına yürüyerek Başsavcı Zagorka Dolovac'a "görevini yapmaya başla" mesajı içeren 1000 mektup gönderdi.

Açıklanması İstenen Talepler

Öğrenciler, Dolovac'tan yasalara uygun şekilde görevini yapmasını talep ederek, tren istasyonundaki inşaat çalışmalarıyla ilgili tüm belgelerin açıklanması ve protestolar sırasında tutuklanan ve gözaltına alınan öğrenci, aktivist ve vatandaşlara yönelik suçlamaların düşürülmesi gerektiğini vurguladılar. Ayrıca, anma etkinlikleri ve protestolar sırasında öğrencilere, profesörlere ve vatandaşlara saldıran kişilere yönelik soruşturma başlatılmasını istediler.

Belgrad'daki Diğer Gelişmeler

Belgrad'da ayrıca, İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edilen Eski Sava Köprüsü'nün yıkılma kararına karşı çıkan bir grup aktivist, Belgrad Şehir Meclisi'ne girmeye çalıştı. Polis, göstericilere müdahale ederek binadan uzaklaştırdı. Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic, olayın 20-30 kişilik bir grup tarafından, şehir meclisinde oturum başlamadan önce bina girişinde başlatıldığını aktardı.

Novi Sad Olayının Ardından Gelişmeler

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'daki çökme sonucu 15 kişi hayatını kaybederken, 2 ağır yaralı kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, istifa etmişti. Savcılık soruşturması kapsamında aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındığı belirtiliyor. Kazanın sebebiyle ilgili ihmal şüphesi gündeme gelirken, polis çok sayıda kişiyi sorguladı.

Sırbistan'da hukuk fakültesi öğrencileri, ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te gerçekleşen ve 15 kişinin ölümüne yol açan kazanın "aydınlatılması" talebiyle gösteri düzenledi.

Sırbistan'da hukuk fakültesi öğrencileri, ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te gerçekleşen ve 15 kişinin ölümüne yol açan kazanın "aydınlatılması" talebiyle gösteri düzenledi.