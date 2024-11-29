Sırbistan'da Tren Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Trafik 15 Dakika Durduruldu

Sırbistan'da 15 Kişilik Acı Anma

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda yaşanan trajik kazada hayatını kaybeden 15 kişinin anısına, 15 dakikalığına trafik durduruldu. 1 Kasım'da meydana gelen olayın üzerinden bir ay geçmesiyle düzenlenen anma etkinliklerine başkent Belgrad, Novi Sad, Niş ve Kragujevac gibi birçok şehirde binlerce kişi katıldı.

"Dur Sırbistan" Sloganı ile Farkındalık Yaratıldı

15 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın birinci ayı çerçevesinde düzenlenen anma etkinliklerinde "Dur Sırbistan" sloganı ile tepki gösterildi. Katılımcılar, hayatını kaybedenlerin anısına trafik ışıklarını 15 dakika boyunca devre dışı bıraktı.

Olayın ardından düzenlenecek geniş katılımlı bir gösterinin Novi Sad'da pazar günü yapılacağı bildirilirken, 1 Kasım'daki kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği ve ağır yaralı kurtulan 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edilmişti.

Kazanın hemen ardından, Sırbistan'daki İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa ederken, savcılık soruşturması sonucunda 11 kişi, aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu kişiler gözaltına alındı. Kazaya sebep olan olayla ilgili, 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi gündeme geldi.

Devam Eden Protestolar

Ülkede muhalefetin de destek verdiği tepkiler, Belgrad ve Novi Sad gibi kentlerde belirli aralıklarla devam etmekte olup, bu olayın ardından kamuoyunda büyük bir hassasiyet oluştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan kazada hayatını kaybedenlerin anısına birçok kentte 15 dakikalığına trafik durduruldu. 1 Kasım'da Novi Sad'daki tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesiyle yaşanan kazanın birinci ayında "Dur Sırbistan" sloganıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne yol açan kazada hayatını kaybedenlerin anısına birçok kentte 15 dakikalığına trafik durduruldu. 1 Kasım'da Novi Sad'daki tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesiyle yaşanan kazanın birinci ayında "Dur Sırbistan" sloganıyla anma etkinlikleri düzenlendi.