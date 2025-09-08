Sırbistan'dan Hırvatistan-Slovenya Savunma İşbirliğine Sert Tepki

Sırbistan'dan Hırvatistan-Slovenya savunma işbirliğine tepki

Marko Djuric: "Köprü kurmak yerine duvarlar inşa ediliyor"

Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, Hırvatistan ile Slovenya arasında 5 Eylül'de imzalanan savunma işbirliği bildirgesine tepki gösterdi.

Djuric, Sırbistan Radyo ve Televizyonunda katıldığı programda, sürecin şeffaf yürütülmediğini savunarak bunun Sırbistan için endişe verici olduğunu belirtti.

"Köprü kurmak yerine duvarların inşa edildiği yönünde mesaj gönderiyor." ifadesini kullanan Djuric, ülkelerin savunma alanında işbirliği yapma haklarına itirazlarının olmadığını, ancak sürecin daha kapsayıcı ilerleyebileceğini vurguladı.

Djuric, ülkelerin halihazırda NATO ile savunma işbirliği içinde olduğunu hatırlatarak, komşu ülkelere danışılmadan ek ittifaklar kurulmasının endişe verici olduğunu ve her şeyin şeffaf olması gerektiğini söyledi.

Hırvatistan'ın daha önce Arnavutluk ve Kosova ile imzaladığı savunma işbirliğini "provokasyon" olarak nitelendiren Djuric, "Maalesef bunlar bizi daha yakın bir işbirliğine götürmüyor." dedi.