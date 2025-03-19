Sırbistan Meclisi, Başbakan Vucevic'in İstifasını Onayladı

Sırbistan Ulusal Meclisi, Başbakan Milos Vucevic'in istifa kararını onayladı. Meclis Başkanı Ana Brnabic, muhalefet milletvekillerinin katılmadığı bir oturumda Vucevic'in istifa kararını açıkladı. Yapılan oylama sonucunda, Vucevic'in istifası kabul edilerek hükümetin görevi sona erdi.

Brnabic, yaptığı konuşmada Vucevic'in görevini sorumlu ve cesur bir şekilde yerine getirdiğini belirterek, çalışmaları için ona teşekkür etti.

Sırbistan yasalarına göre, yeni bir hükümetin kurulması için gereken 30 günlük süre bugün itibarıyla başladı. Eğer ülke 18 Nisan'a kadar yeni bir hükümet kuramazsa, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in genel seçim ilan etmesi bekleniyor.

Vucevic, geçen yıl Novi Sad şehrindeki tren istasyonunda yaşanan ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan beton sundurma çökmesi sonucu hükümete yönelik artan tepkilerin ardından 28 Ocak'ta istifa etmeyi karar vermişti.

Novi Sad'daki Kaza Sonrası Gelişmeler

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te meydana gelen bu trajik olay sonrasında, “Dur Sırbistan” sloganıyla ülke genelinde büyük gösteriler düzenlendi. Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başta Belgrad olmak üzere çeşitli şehirlerde hükümet karşıtı eylemler gerçekleştirdi.

Öğrenciler, ölümlü kazadan sorumlu kişilerin cezalandırılmasını, istasyonun yapım ve onarım süreçlerine dair belgelerin halkla paylaşılmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep ettiler. Cumhurbaşkanı Vucic ise öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini belirtti.

Buna rağmen, öğrenciler taleplerinin tam anlamıyla yerine getirilmediğini savunarak, gösterilere devam ettiklerini ifade ediyorlar.