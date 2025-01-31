Sırbistan ve İtalya Arasında Ticaret Hedefi: 5 Milyar Euro'dan Daha Fazlası

Sırbistan ve İtalya Arasında Yeni Ticaret Hedefleri

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İtalya ile ülkesi arasındaki ikili ticaret hacminin 5 milyar avroyu geçtiğini belirterek, bu rakamı daha da artırmak için çalışacaklarını ifade etti. Bu açıklama, geliştirilmiş ticaret ilişkileri ve ekonomik işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

İş Forumunda Yapılan Açıklamalar

Baskent Belgrad'da gerçekleşen Sırbistan-İtalya İş Forumu'na, Vucic ile birlikte İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de katıldı. Forumda Sırp ve İtalyan iş insanları bir araya geldi.

Vucic, İtalya'nın Sırbistan için en fazla ikili ticaret hacmine sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, "İtalya ile dış ticaret hacmi 5 milyar avroyu aştı. Sırbistan, İtalya'nın Balkanlar'ın batısındaki ticaretinin üçte birini oluşturuyor. Sırbistan'da faaliyet gösteren 1200 İtalyan şirketi, toplam 24 bin kişiye istihdam sağlıyor" dedi. Vucic, ayrıca, İtalya'nın Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine verdiği destek için teşekkür etti.

Ekonomik İlişkiler ve Siyasi Destek

Tajani, İtalya'nın Sırbistan ile olan ilişkilerinin güçlü olduğunu ve bu durumun ekonomik alanda da etkisini hissettiklerini aktardı. Sırbistan'ın AB üyeliği sürecine en çok destek veren ülkelerden biri olduklarını dile getirerek, “İtalyan şirketlerinin Sırbistan'daki varlığı sadece ekonomik bir mesaj değil, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen bir dostluğun göstergesidir” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Tajani, Balkanlar'ın İtalya'nın dış politikalarında öncelikli bölgelerden biri olduğunu ve bölgenin AB'ye entegrasyonunu desteklediklerini vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda) ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani (solda), başkent Belgrad'da gerçekleştirilen Sırbistan-İtalya İş Forumu'nda gazetecilere açıklama yaptı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda) ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani (solda), başkent Belgrad'da gerçekleştirilen Sırbistan-İtalya İş Forumu'nda gazetecilere açıklama yaptı.