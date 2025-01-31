DOLAR
35,84 -0,22%
EURO
37,36 -0,08%
ALTIN
3.240,34 -0,81%
BITCOIN
3.750.903,15 0,52%

Sırbistan ve İtalya Arasında Ticaret Hedefi: 5 Milyar Euro'dan Daha Fazlası

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, İtalya ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor, mevcut hacim 5 milyar euroyu aşıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:04
Sırbistan ve İtalya Arasında Ticaret Hedefi: 5 Milyar Euro'dan Daha Fazlası

Sırbistan ve İtalya Arasında Yeni Ticaret Hedefleri

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, İtalya ile ülkesi arasındaki ikili ticaret hacminin 5 milyar avroyu geçtiğini belirterek, bu rakamı daha da artırmak için çalışacaklarını ifade etti. Bu açıklama, geliştirilmiş ticaret ilişkileri ve ekonomik işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

İş Forumunda Yapılan Açıklamalar

Baskent Belgrad'da gerçekleşen Sırbistan-İtalya İş Forumu'na, Vucic ile birlikte İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de katıldı. Forumda Sırp ve İtalyan iş insanları bir araya geldi.

Vucic, İtalya'nın Sırbistan için en fazla ikili ticaret hacmine sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek, "İtalya ile dış ticaret hacmi 5 milyar avroyu aştı. Sırbistan, İtalya'nın Balkanlar'ın batısındaki ticaretinin üçte birini oluşturuyor. Sırbistan'da faaliyet gösteren 1200 İtalyan şirketi, toplam 24 bin kişiye istihdam sağlıyor" dedi. Vucic, ayrıca, İtalya'nın Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine verdiği destek için teşekkür etti.

Ekonomik İlişkiler ve Siyasi Destek

Tajani, İtalya'nın Sırbistan ile olan ilişkilerinin güçlü olduğunu ve bu durumun ekonomik alanda da etkisini hissettiklerini aktardı. Sırbistan'ın AB üyeliği sürecine en çok destek veren ülkelerden biri olduklarını dile getirerek, “İtalyan şirketlerinin Sırbistan'daki varlığı sadece ekonomik bir mesaj değil, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen bir dostluğun göstergesidir” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Tajani, Balkanlar'ın İtalya'nın dış politikalarında öncelikli bölgelerden biri olduğunu ve bölgenin AB'ye entegrasyonunu desteklediklerini vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda) ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda) ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani (solda), başkent Belgrad'da gerçekleştirilen Sırbistan-İtalya İş Forumu'nda gazetecilere açıklama yaptı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda) ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (sağda) ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani (solda), başkent Belgrad'da gerçekleştirilen Sırbistan-İtalya İş Forumu'nda gazetecilere açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Refüje Çarpan Otomobilde 9 Kişi Yaralandı!
2
Türk Askeri Kosova'da Sırbistan Sınırında Devriye Faaliyetlerine Devam Ediyor
3
Almanya'da Aile Birleşimi Tasarısı Meclis'te Reddedildi
4
Kapıkule'de 217 Kilogram Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
5
Aydın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
6
Eminönü'nde Cuma Namazında Kalp Krizi: 78 Yaşındaki Hasan Molla Hayatını Kaybetti
7
Washington'daki Uçak Kazası Sonrası Helikopter Uçuşları Yasaklandı

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!