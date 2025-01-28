Şırnak Başsavcısı Hayrullah Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Oy Kullandı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, ulusal basının en dikkat çekici fotoğraflarını belirleyerek kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyor. Başsavcı Şahin, oylama sırasında Anadolu Ajansı'nın katkılarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Oylama, her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleşti. Şahin, etkinliğin fotoğraf sanatını destekleme açısından da önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.