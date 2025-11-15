Şırnak-Cizre Karayolunda Takla: 27 Z 1986 Plakalı Otomobilde 2 Yaralı

Şırnak-Cizre karayolunda yağış sonrası kayganlaşan zeminde 27 Z 1986 plakalı otomobil takla attı; kazada 2 kişi yaralandı, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 18:08
Şırnak-Cizre karayolunda meydana gelen kazada bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, yağış sonrası kayganlaşan zeminde 27 Z 1986 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında durabildi.

Müdahale

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

