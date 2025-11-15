Şırnak-Cizre Karayolunda Takla: 27 Z 1986 Plakalı Otomobilde 2 Yaralı
Şırnak-Cizre karayolunda meydana gelen kazada bir otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Edinilen bilgilere göre, yağış sonrası kayganlaşan zeminde 27 Z 1986 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarında durabildi.
Müdahale
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Soruşturma
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
