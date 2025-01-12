Şırnak Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 9 Zanlı Tutuklandı

Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Şırnak merkezli olarak 7 ilde gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı. Operasyonda, bir tırın dorse tabanına gizlenmiş 50 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele amacıyla 3 ay süren teknik takip çalışmaları yürüttü. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü işbirliğiyle bir operasyon yapıldı.

Gözaltında 15 Şüpheli

Operasyon sırasında kentte bir tırda yapılan arama sonucu, dorse tabanında 99 parça halinde 50 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Ayrıca, 2 kişi gözaltına alındı.

Diğer İllerde Yakalamalar

Devam eden soruşturmalar neticesinde, Şırnak, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Şanlıurfa, Hatay ve Diyarbakır'da yapılan operasyonlar sonucunda 13 zanlı daha yakalandı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuklandı, geriye kalanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol kararı verilenlerden biri olan B.A'nın hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilmiştir ve firari hükümlü olarak cezaevine gönderilmiştir.