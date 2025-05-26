DOLAR
38,95 0,38%
EURO
44,3 0,01%
ALTIN
4.177,5 0,58%
BITCOIN
4.269.278,05 -1,85%

Şırnak’ta 100 Üreticiye Bağcılık Malzemesi Dağıtıldı

Şırnak'ta GAP Projesi kapsamında 100 üreticiye üzüm sıkma makinesi ve diğer ekipmanlar dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:56
Şırnak’ta 100 Üreticiye Bağcılık Malzemesi Dağıtıldı

Şırnak'ta Bağcılık Destekleniyor

Şırnak, GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde önemli bir adım attı. Uludere ilçesinin İnceler köyünde düzenlenen törenle, 100 üreticiye üzüm sıkma makinesi, budama makası ve pülverizatör gibi bağcılık malzemeleri dağıtıldı.

Projenin Detayları ve Destekçi Kurumlar

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu projeye, GAP Bölge Kalkınma İdaresi destek veriyor. Yüzde 70 hibeli destekle gerçekleştirilen malzeme dağıtımı, yerel üreticilere büyük kolaylık sağlayacak.

Vekil Tatar: "Şırnak Huzurun Başkenti"

Törende konuşan AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak'ın huzurun başkenti olduğunu vurguladı. Tatar, bölgede yaşanan olumlu gelişmelere dikkat çekerek, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerine daha iyi hizmet vermek amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Geleceğe Yatırım

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin ise, bu ekipmanların üreticilerin işini kolaylaştıracağını belirtti. Sezgin, modern tarıma geçiş için çiftçileri desteklemeye devam edeceklerine vurgu yaptı. "Bu bölgede Behdini ve Kıtılnefs üzümü gibi baskın çeşitlerin üretimine destek olmak için tüm çabamızla buradayız" dedi. Bugün itibarıyla il genelinde 100, Uludere ilçesinde ise 32 çiftçiye dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Programın Katılımcıları

Etkinliğe ayrıca Uludere Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan, AK Parti Uludere İlçe Başkanı Ahmet Tonka, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı. Program, bağcılığın gelişimine dair umut verici bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

Şırnak'ta "GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 100 üreticiye yüzde 70...

Şırnak'ta "GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 100 üreticiye yüzde 70 hibeyle üzüm sıkma makinesi, budama makası ve pülverizatör çiftçilere dağıtıldı.

Şırnak'ta "GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 100 üreticiye yüzde 70...

Şırnak'ta "GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 100 üreticiye yüzde 70 hibeyle üzüm sıkma makinesi, budama makası ve pülverizatör çiftçilere dağıtıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Toprak Kayması: 38 Ev Tahliye Edildi
2
CHP İBB'nin Soruşturmalarını Eleştirdi ve Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
3
Ümmet Özcan ve Otyken Grubu İstanbul’da Buluşuyor!
4
Antalya'da 'Toros'un Kaşifleri' Projesi Tanıtıldı
5
Erzurum'da TBMM'nin 105. Yılı Anısına 105 Bin Fidan Dikildi
6
Sincan'da Cami Minaresine Yıldırım Düştü: Yangın Çıktı

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı