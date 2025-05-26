Şırnak’ta 100 Üreticiye Bağcılık Malzemesi Dağıtıldı

Şırnak'ta Bağcılık Destekleniyor

Şırnak, GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde önemli bir adım attı. Uludere ilçesinin İnceler köyünde düzenlenen törenle, 100 üreticiye üzüm sıkma makinesi, budama makası ve pülverizatör gibi bağcılık malzemeleri dağıtıldı.

Projenin Detayları ve Destekçi Kurumlar

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu projeye, GAP Bölge Kalkınma İdaresi destek veriyor. Yüzde 70 hibeli destekle gerçekleştirilen malzeme dağıtımı, yerel üreticilere büyük kolaylık sağlayacak.

Vekil Tatar: "Şırnak Huzurun Başkenti"

Törende konuşan AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak'ın huzurun başkenti olduğunu vurguladı. Tatar, bölgede yaşanan olumlu gelişmelere dikkat çekerek, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerine daha iyi hizmet vermek amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Geleceğe Yatırım

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin ise, bu ekipmanların üreticilerin işini kolaylaştıracağını belirtti. Sezgin, modern tarıma geçiş için çiftçileri desteklemeye devam edeceklerine vurgu yaptı. "Bu bölgede Behdini ve Kıtılnefs üzümü gibi baskın çeşitlerin üretimine destek olmak için tüm çabamızla buradayız" dedi. Bugün itibarıyla il genelinde 100, Uludere ilçesinde ise 32 çiftçiye dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Programın Katılımcıları

Etkinliğe ayrıca Uludere Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan, AK Parti Uludere İlçe Başkanı Ahmet Tonka, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı. Program, bağcılığın gelişimine dair umut verici bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.

Şırnak'ta "GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 100 üreticiye yüzde 70 hibeyle üzüm sıkma makinesi, budama makası ve pülverizatör çiftçilere dağıtıldı.

Şırnak'ta "GAP Bölgesinde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 100 üreticiye yüzde 70 hibeyle üzüm sıkma makinesi, budama makası ve pülverizatör çiftçilere dağıtıldı.