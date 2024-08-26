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Şırnak'ta 12 Şehit Polis İçin Anma Töreni Düzenlendi

Cizre'de 2016'da şehit düşen 12 polis için anma töreni yapıldı, terörle mücadelede kararlılık vurgulandı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:19
Şırnak'ta 12 Şehit Polis İçin Anma Töreni Düzenlendi

Şırnak'ta Anma Töreni Düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 26 Ağustos 2016'da meydana gelen korkunç terör saldırısında şehit olan 12 polis için bir anma töreni gerçekleştirildi. Tören, emniyet güçleri adına yapılan ödemelerin ve saygı duruşunun ardından başladı.

Saygı ve Dua

Anma etkinliği, Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için duaların okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, terörle mücadele konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Kaymakam Baycar'dan Vurgu

Baycar, "Bugün burada huzurla yaşıyorsak, bu, tüm şehitlerimizin kutsal katkıları sayesindedir. Barış ve huzur ortamını sağlamak için terör örgütüyle mücadelemize devam edeceğiz. Yurt içinde ve yurt dışında terörün kökünü kazıma iradesine sahibiz," dedi.

Anıt ve Karanfil

Anma programının sonunda, Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

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