Şırnak'ta 4 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şırnak'ta 3-9 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 4 milyon TL olan kaçak ürün ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi; 81 şüpheliye işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:07
Şırnak'ta 4 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şırnak'ta 4 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

3-9 Kasım tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde kapsamlı operasyon

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında önemli ele geçirmeler yapıldı.

Operasyonlarda toplam 81 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve maddeler arasında 50,90 gram metamfetamin, 1,81 gram esrar, 3,22 gram skunk, 2,12 gram eroin, 1,26 gram kokain, 3,31 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet sentetik ecza yer aldı.

Ayrıca operasyonlarda 3 adet av tüfeği, 4 adet bong aparatı, 6 bin 294 paket kaçak sigara, 6 kilogram kaçak tütün, 210 adet puro, bin 440 paket elektronik sigara tütünü, 13 akıllı cep telefonu, 77 şişe ve kutu içinde kaçak alkol, 60 elektronik sigara ve 3 bin 839 adet çeşitli emtia ele geçirildi.

Kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu bildirildi.

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 3-9 KASIM TARİHLERİ ARASINDA İL MERKEZİ VE İLÇELERİNDE...

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 3-9 KASIM TARİHLERİ ARASINDA İL MERKEZİ VE İLÇELERİNDE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK VE NARKOTİK OPERASYONLARINDA TOPLAM 81 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILIRKEN, 1 KİŞİ DE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 3-9 KASIM TARİHLERİ ARASINDA İL MERKEZİ VE İLÇELERİNDE...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gönen’de 10 Kasım Siren Krizi: 'Bu ne saygısızlık' Tepkileri Yükseldi
2
Kocaeli'de 10 Kasım Mevlidine Protesto Çağrısı: Bir Kişi Gözaltına Alındı
3
Susurluk-Bandırma Karayolunda Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı
4
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
5
Erzurum Barosu’ndan Anıtkabir’e Anlamlı Ziyaret — 87. Yılda Saygı
6
Ankara Çankaya'da Silahlı İntihar Girişimi: Şüpheli Teslim Oldu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri