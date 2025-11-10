Şırnak'ta 4 Milyon TL Değerinde Kaçak Ürün ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

3-9 Kasım tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde kapsamlı operasyon

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3-9 Kasım tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında önemli ele geçirmeler yapıldı.

Operasyonlarda toplam 81 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve maddeler arasında 50,90 gram metamfetamin, 1,81 gram esrar, 3,22 gram skunk, 2,12 gram eroin, 1,26 gram kokain, 3,31 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet sentetik ecza yer aldı.

Ayrıca operasyonlarda 3 adet av tüfeği, 4 adet bong aparatı, 6 bin 294 paket kaçak sigara, 6 kilogram kaçak tütün, 210 adet puro, bin 440 paket elektronik sigara tütünü, 13 akıllı cep telefonu, 77 şişe ve kutu içinde kaçak alkol, 60 elektronik sigara ve 3 bin 839 adet çeşitli emtia ele geçirildi.

Kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon TL olduğu bildirildi.

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 3-9 KASIM TARİHLERİ ARASINDA İL MERKEZİ VE İLÇELERİNDE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK VE NARKOTİK OPERASYONLARINDA TOPLAM 81 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILIRKEN, 1 KİŞİ DE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.