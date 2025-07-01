Şırnak'ta 5 Kilogram Altın ve Döviz Çalan 2 Zanlı Mardin'de Yakalandı

Şırnak'ta Altın ve Döviz Hırsızlığına Operasyon

Şırnak'ta yaklaşık 5 kilogram altın ile döviz çalan iki şüpheli, Mardin'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güçlükonak ilçesinde altın sevkiyatı gerçekleştiren bir grubun aracından toplamda 10 bin dolar ve 1000 avro ile birlikte yaklaşık 5 kilogram altın çalındı. Şüphelilerin kiralık bir araç ile Mardin'e gittikleri ve ardından aracı terk ettikleri bilgisi doğrultusunda çalışma başlatıldı.

JASAT Ekipleri Harekete Geçti

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yapılan titiz çalışmalar neticesinde zanlıların eşkallerini belirleyerek yakaladı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ederken, ele geçirilen altın ve döviz miktarı sahibine teslim edildi.

Bu tür olayların önlenmesi adına yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Şırnak'ta bir araçtan yaklaşık 5 kilogram altın ile döviz çaldıkları iddiasıyla Mardin'de 2 şüpheli gözaltına alındı.