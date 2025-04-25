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Şırnak'ta Askeri Bando, 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı

Askeri bando, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şırnak'ta muhteşem bir konser vermek için sahne aldı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 13:49
Şırnak'ta Askeri Bando, 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı

Şırnak'ta Askeri Bando, 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı

Şırnak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla askeri bando bir okulda konser verdi. 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı ekibi, Şehit Bayram Tatar İlk ve Ortaokulu bahçesinde sahne aldı.

Bandonun solisti Kıdemli Başçavuş İskender Kadir Uzun, konser öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine vurgu yaparak etkinliğin özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Konsere katılanlar, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Yüzbaşı Ahmet Kerem Çolak yönetimindeki bando, "23 Nisan", "Sakarya Marşı", "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa", "Senden Daha Güzel", "Bugün Bayram", "Vatan", "Gençlik Marşı" ve "Memleketim" gibi marş ve şarkıları seslendirdi.

Konsere katılan 4. sınıf öğrencisi Halit Erkan, bandonun yönetimini üstlenerek sahneye renk kattı. Öğrenciler ve öğretmenler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak bandoya coşkuyla eşlik etti.

Öğrenci Songül Tatar, konserin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Bize 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı armağan eden Ulu Önder Atatürk'e minnettarız. Türk askerimiz, bize 23 Nisan'ı tekrar hissettirdi. Onlara çok teşekkür ediyoruz." dedi. Diğer bir öğrenci Yusuf Barlık ise, bandoyu okullarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, konser sayesinde güzel bir gün geçirdiklerini aktardı.

Şırnak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla askeri bando bir okulda konser...

Şırnak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla askeri bando bir okulda konser verdi. 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı ekibi, Şehit Bayram Tatar İlk ve Ortaokulu'nun bahçesinde sahne aldı. Öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Şırnak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla askeri bando bir okulda konser...

Şırnak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla askeri bando bir okulda konser verdi. 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı ekibi, Şehit Bayram Tatar İlk ve Ortaokulu'nun bahçesinde sahne aldı. Öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

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