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Şırnak'ta Bahar Cenneti: Ters Laleler Kar Altında Göz Kamaştırıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, kar yağışının ardından açan ters laleler doğal güzellikleriyle gözleri kamaştırıyor.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 19:27
Şırnak'ta Bahar Cenneti: Ters Laleler Kar Altında Göz Kamaştırıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bahar mevsiminin habercisi olarak öne çıkan endemik ters laleler, kar yağışı sonrasında muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yaptı. Tanin Dağları'nda doğal olarak yetişen bu nadir bitkiler, yerel halk tarafından "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak da bilinmektedir.

Baharın gelişiyle açan ters laleler, havaların soğumasıyla birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz bir örtüyle kaplandı. Kocaeli'nden gelen fotoğraf tutkunları ve doğaseverler, bu eşsiz manzarayı görmek için doğa yürüyüşü yapma fırsatı buldu.

Kar örtüsünün altından yükselen laleler, ziyaretçilerini büyüleyerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kocaeli'nden gelen doğasever Alper Yıldız, Uludere Tanin Dağları'nda ters laleleri karın altında görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yıldız, “Bir tarafta kışı, bir taraftan da baharı yaşadık. Türkiye'nin birçok yerini gezdim, buradaki endemik bitkiler çok enteresan ve farklı. Daha önce hiç görmedim. 50 yıl yaşıyorum, böyle bir şeye rastlamadım. Bayıldım.” dedi.

İş insanı ve doğasever Birol Özdemir ise Tanin Dağları’na gelerek ters laleleri görme fırsatını buldu. Özdemir, kar yağışının ardından lalelerin ayrı bir güzellik kazandığını vurguladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, yağışın ardından karlar içinde...

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, yağışın ardından karlar içinde görüntülendi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, yağışın ardından karlar içinde...

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, yağışın ardından karlar içinde görüntülendi.

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