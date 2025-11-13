Şırnak'ta düğünde boğazına şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk gazetecinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Salondaki hızlı müdahale hayat kurtardı

Şırnak merkezde düzenlenen bir düğünde, 5 yaşındaki M.İ. adlı kız çocuğunun boğazına misket büyüklüğünde bir şeker kaçtı. Çocuğun nefes almakta zorlandığını fark eden salondaki gazeteci Rahmet Yürük, hemen Heimlich manevrası uyguladı.

Manevranın kısa sürede etkili olmasıyla boğaza kaçan misket büyüklüğündeki şeker çıkarıldı ve küçük kız yeniden nefes almaya başladı. Olayın ardından salondaki davetliler büyük bir rahatlama yaşadı.

Rahmet Yürük olayı anlattığı bölümde şunları söyledi:

"5-6 yaşlarında bir çocuğun nefes borusuna bir cismin kaçtığını fark ettik. O anda biri ile selamlaşıyorduk. Çocuk bize doğru geldi. Nefes almakta zorlandığını gördüm. Daha önce yaptığımız haberlerde Heimlich manevrası uygulamasının nasıl yapıldığını az çok görmüştük. Ben ilk kez Heimlich uygulamasını o anda gerçekleştirdim. Çocuğun nefes alabildiğine şahit olmak, o mutluluğu, o sevinci yaşamak beni ve orada ki bütün herkesi çok mutlu etti. Ailesi geldi, teşekkür etti. Ben mutlu oldum, ilk kez böyle Heimlich manevrasını uygulamasını yaptığımdan dolayı ve başarılı bir şekilde yaptığımdan dolayı çok mutlu oldum"

Çocuğun ailesi müdahale sonrası gazeteciye teşekkür etti. Olay, hızlı ve doğru müdahalenin kritik önemini bir kez daha gösterdi.

ŞIRNAK'TA BİR DÜĞÜNDE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BOĞAZINA KAÇAN ŞEKER, SALONDA BULUNAN GAZETECİNİN HEİMLİCH MANEVRASI UYGULAMASIYLA ÇIKARTILDI.