Şırnak'ta düğünde boğazına şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk gazetecinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Şırnak'ta düğünde boğazına misket büyüklüğünde şeker kaçan 5 yaşındaki M.İ., gazeteci Rahmet Yürük'ün Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 12:42
Şırnak'ta düğünde boğazına şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk gazetecinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Şırnak'ta düğünde boğazına şeker kaçan 5 yaşındaki çocuk gazetecinin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Salondaki hızlı müdahale hayat kurtardı

Şırnak merkezde düzenlenen bir düğünde, 5 yaşındaki M.İ. adlı kız çocuğunun boğazına misket büyüklüğünde bir şeker kaçtı. Çocuğun nefes almakta zorlandığını fark eden salondaki gazeteci Rahmet Yürük, hemen Heimlich manevrası uyguladı.

Manevranın kısa sürede etkili olmasıyla boğaza kaçan misket büyüklüğündeki şeker çıkarıldı ve küçük kız yeniden nefes almaya başladı. Olayın ardından salondaki davetliler büyük bir rahatlama yaşadı.

Rahmet Yürük olayı anlattığı bölümde şunları söyledi:

"5-6 yaşlarında bir çocuğun nefes borusuna bir cismin kaçtığını fark ettik. O anda biri ile selamlaşıyorduk. Çocuk bize doğru geldi. Nefes almakta zorlandığını gördüm. Daha önce yaptığımız haberlerde Heimlich manevrası uygulamasının nasıl yapıldığını az çok görmüştük. Ben ilk kez Heimlich uygulamasını o anda gerçekleştirdim. Çocuğun nefes alabildiğine şahit olmak, o mutluluğu, o sevinci yaşamak beni ve orada ki bütün herkesi çok mutlu etti. Ailesi geldi, teşekkür etti. Ben mutlu oldum, ilk kez böyle Heimlich manevrasını uygulamasını yaptığımdan dolayı ve başarılı bir şekilde yaptığımdan dolayı çok mutlu oldum"

Çocuğun ailesi müdahale sonrası gazeteciye teşekkür etti. Olay, hızlı ve doğru müdahalenin kritik önemini bir kez daha gösterdi.

ŞIRNAK'TA BİR DÜĞÜNDE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BOĞAZINA KAÇAN ŞEKER, SALONDA BULUNAN GAZETECİNİN...

ŞIRNAK'TA BİR DÜĞÜNDE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BOĞAZINA KAÇAN ŞEKER, SALONDA BULUNAN GAZETECİNİN HEİMLİCH MANEVRASI UYGULAMASIYLA ÇIKARTILDI.

OLAYIN YAŞANDIĞI DÜĞÜN SALONU

İLGİLİ HABERLER

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Besni'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
2
Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücü Veli K. tahliye edildi
3
Adıyaman Belediyesi'nden Barbaros Hayrettin ve Siteler'de Asfalt Atağı
4
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
5
Kocaeli Çayırova'da Ev Yangını: 2 Yaşındaki Ersin A. Hayatını Kaybetti
6
Şam Ulusal Müze’den 6 Roma Dönemi Heykel Çalındı
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Personellere Aile İçi İletişim Eğitimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de