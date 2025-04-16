Şırnak'ta Ezidilerin Coşkulu 'Kırmızı Çarşamba Bayramı' Kutlaması

Ezidiler, Şırnak'ta 'Kırmızı Çarşamba Bayramı' Heyecanı Yaşadı

Şırnak'ın İdil ilçesi, bu yıl da geleneksel 'Kırmızı Çarşamba Bayramı' kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Mardin'in Midyat ilçesi ile Irak ve Almanya'dan gelen Ezidiler, İdil'deki Mağaraköy köyünde bir araya geldi.

Mezarlık Ziyareti ve Eğlenceler

Köy meydanında düzenlenen etkinlikte, kutlamaya katılanlar bayram dolayısıyla mezarlıkları ziyaret ederek, mum yaktı ve dualar etti. Renkli kıyafetleriyle dikkat çeken kadınlar, çeşitli renklere boyadıkları yumurtaları tokuştururken, köy meydanında geleneksel halaylar çekildi.

Irak'tan katılan Hayat Hameydo, bu bayramın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Bayrama katılan çocuklardan Dildar Hameydo ise, her yıl köylerinde bu kutlamayı yaptıklarını belirterek, "Oyunlarla eğlendik. Herkesin bayramını kutlarım," dedi.

Düğün Salonu Etkinlikleri

Kutlamaların ilerleyen saatlerinde, ilçedeki bir düğün salonunda da etkinliklere devam edildi. Katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi ve bayramın tadını çıkardı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde Ezidiler, "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı. Renkli kıyafetler giyen kadınlar, çeşitli renklere boyadıkları yumurtaları tokuşturdu, köy meydanında halay çekti.

Şırnak'ın İdil ilçesinde Ezidiler, "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı. Renkli kıyafetler giyen kadınlar, çeşitli renklere boyadıkları yumurtaları tokuşturdu, köy meydanında halay çekti.