Şırnak'ta Hz. Nuh Camisi Temel Atma Töreni ve Anma Programı Düzenlendi

Şırnak'ta Hz. Nuh Camisi Temel Atma Töreni ve Anma Programı Gerçekleşti

Şırnak'ta "Hz. Nuh Camisi Temel Atma Töreni ve Hz. Nuh'u Anma Programı" gerçekleştirildi. Valilik ve Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Cudi Dağı Sefine bölgesinde yapıldı ve bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Protokol, Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi erbane ekibi tarafından karşılandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Birol Ekici ve diğer yetkililer, efsanelere göre Hz. Nuh'un gemisinin indiği yer olarak kabul edilen alanda şükür namazı kıldı. Ardından, Hz. Nuh Camisi'nin temel atma töreninde dua eden Erbaş, festival alanında başlayan Hz. Nuh'u Anma Programı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladığını da belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam'ın yeryüzündeki insanlığa huzur ve barış getiren en büyük nimet olduğunu vurguladı. "İslam'ın dışında din edinen kimseden o din kabul olunmayacaktır" diyerek, İslam'ın yegâne hak din olduğunu ifade etti. Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar tüm peygamberlerin İslam'ı tebliğ etmekle görevlendirildiğini belirtti.

Erbaş, "İslam yeryüzüne gönderilen en büyük nimettir. Ne mutlu bizlere ki o nimete sahip olmak bizlere nasip olmuştur" ifadelerini kullanarak, yeryüzünde bu nimetin tanıtılması adına yapılan tüm çabaların önemine dikkat çekti.

Vali Ekici ve Diğer Konuşmacılar

Vali Birol Ekici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" çağrısını anarak, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi için çaba sarf edeceklerini söyledi. Ayrıca "Bu topraklar, kesintisiz ezanların okunduğu bir yerdir" dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da etkinlikte birer konuşma yaptı. Programın sonunda tasavvuf sanatçısı Prof. Dr. Fatih Koca konser verdi, Molla Ahmet Cezeri Vakfı öğrencileri de çeşitli ilahi ve kasideler seslendirdi.

Etkinlik, Valilik ve Belediyenin kurulmuş olduğu çadırlarda vatandaşlara aşure ikramıyla sona erdi. Aile Destek Merkezinin stantlarında ürünler sergilendi, aileler keyifli bir piknik ile günü tamamladı.

Şırnak'ta, "Hz. Nuh Camisi Temel Atma Töreni ve Hz. Nuh'u Anma Programı" gerçekleştirildi.

Şırnak'ta, "Hz. Nuh Camisi Temel Atma Töreni ve Hz. Nuh'u Anma Programı" gerçekleştirildi.