Şırnak'ta İneğe Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen bir kazada, ineğe çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. S.A. yönetimindeki, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İdil-Midyat kara yolu üzerindeki Yayvantepe köyü mevkisinde yola çıkan bir ineğe çarptı.

Kaza sonrası sürücü S.A. ve araçta bulunan E.A. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırılırken, ne yazık ki çarpılan inek telef oldu.