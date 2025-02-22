Şırnak'ta İş Makinesine Çığ Düştü: Kurtarma Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

Şırnak'ta köy yolunda karla mücadele sırasında iş makinesine çığ düştü. İş makinesinde mahsur kalan operatör kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 17:45
Şırnak'ta İş Makinesine Çığ Düştü: Kurtarma Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, karla mücadele çalışmaları esnasında bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. Olay, yoğun kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan Gökçe köyü yolunun açılması için yapılan çalışmalarda meydana geldi.

İl Özel İdaresi ekipleri, İrfan C. idaresindeki iş makinesiyle yol açma çalışmalarını sürdürürken, aniden çığ düştü. Olayın ardından, durumu acil olarak ileten İrfan C'nin yardımına bölgeye iş makineleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, iş makinesinde mahsur kalan İrfan C'yi sağ salim çıkardı. Kurtarılan İrfan C, Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sırasında İrfan C. tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anlar dikkat çekti. Kayıtlarda, iş makinesinin kar altında kaldığını belirten İrfan C, "Hareket edemiyorum. Nefes alıyorum çok şükür, makine çalışıyor, kıpırdayamıyorum." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ...

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye iş makineleri yönlendirildi. Ekipler, iş makinesinde mahsur kalan İrfan C'yi kurtardı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ...

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye iş makineleri yönlendirildi. Ekipler, iş makinesinde mahsur kalan İrfan C'yi kurtardı.

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