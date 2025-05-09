Şırnak'ta Kamyonun Çarptığı 17 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta Feci Kaza: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kamyonun çarpması sonucu 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza, Cizre-Nusaybin kara yolunun 17. kilometresinde, Kurumcu köyü girişinde meydana geldi. Burada, ismi henüz öğrenilemeyen kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Mazhar Yakşi isimli öğrenciyi ezdi. Yakşi, Özel Cizre Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisiydi.

Olay sonrası, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda, Yakşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonun çarpması sonucu 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.