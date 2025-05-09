DOLAR
38,75 -0,29%
EURO
43,64 -0,24%
ALTIN
4.149,08 -1,13%
BITCOIN
3.996.331,91 -0,46%

Şırnak'ta Kamyonun Çarptığı 17 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kamyonun çarpması sonucu 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 13:09
Şırnak'ta Kamyonun Çarptığı 17 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

Şırnak'ta Feci Kaza: Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kamyonun çarpması sonucu 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza, Cizre-Nusaybin kara yolunun 17. kilometresinde, Kurumcu köyü girişinde meydana geldi. Burada, ismi henüz öğrenilemeyen kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Mazhar Yakşi isimli öğrenciyi ezdi. Yakşi, Özel Cizre Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisiydi.

Olay sonrası, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda, Yakşi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından kamyon sürücüsünü gözaltına aldı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonun çarpması sonucu 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti....

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonun çarpması sonucu 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Motosiklet- Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi ile Kenan ve Habibe Temel Çifti Yeni Evlerine Kavuştu
3
Bosna Hersek'te Türk ve Boşnak Hafızlardan Kur'an-ı Kerim Ziyafeti
4
TZOB Başkanı Bayraktar, Düzce'de Zirai Dondan Etkilenen Fındık Bahçelerini İnceledi
5
ABD Ordusu, Meksika Sınırında Yeni Yetkilerle Görevde
6
TİKA, Bosna Hersek'teki Kadın Çiftçilere Tarımsal Destek Sağladı
7
Tokat ve Sivas'ta 'Change' Operasyonu: 13 Zanlı Yakalandı

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği